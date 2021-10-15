Раскрыты обвинения в адрес арестованного журналиста «Комсомолки»
Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко обвиняют в разжигании расовой, национальной и религиозной вражды, а также в оскорблении представителя власти. Соответствующая информация размещена на стенде в Минском городском суде.
Сегодня, 15 октября, суд будет рассматривать жалобу адвоката сотрудника СМИ на решение другого городского суда оставить журналиста под стражей, передаёт «Sputnik Беларусь».
Напомним, Можейко задержали 1 октября за статью на сайте КП об убийце сотрудника КГБ. После данного инцидента «Комсомолка» в Беларуси закрылась. Известно, что специалистами будет проведена лингвистическая экспертиза его текста.
Кремль дважды прокомментировали данное событие. Сначала в официальной резиденции президента РФ заявили, что разберутся в случившемся, а после закрытия «Комсомолки» в Беларуси похвалили издание за «единственно верное решение».