Против пытавшегося сжечь в машине своего 4-летнего сына крымчанина возбудили дело по трём статьям
В Крыму возбудили уголовное дело против 43-летнего жителя Алушты, подозреваемого в покушении на убийство своего 4-летнего сына, истязании беременной женщины и нарушении неприкосновенности частной жизни.
Согласно предварительно установленным следователями данным, 6 октября мужчина вывез сына на машине к озеру около села Лучистое. Там же он решил поджечь транспортное средство, в котором находился не только ребёнок, но и он сам. В результате инцидента они оба получили ожоги и были госпитализированы. У палаты подозреваемого сейчас дежурят силовики, сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.
Напомним, ранее мать ребёнка поясняла, что её бывший муж пытался убить не только младшего сына, но и старшего. Таким образом он хотел отомстить экс-супруге за развод.