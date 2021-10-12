Крымчанка обвинила экс-мужа в намерении сжечь 4-летнего сына в машине. Ребёнок госпитализирован
Жительница одного из сел городского округа Алушта в Крыму обвинила своего бывшего мужа в намерении сжечь их 4-летнего сына. Мальчика госпитализировали в больницу с ожогами 13% тела 7 октября.
По данным следователей, ребенок пострадал во время поездки с отцом в лес — автомобиль, в котором они находились, загорелся. Мать несовершеннолетнего убеждена, что мужчина специально подстроил данную ситуацию, поскольку неоднократно пытался отомстить ей за развод.
Кроме того, со слов женщины, в начале года мужчина чуть не убил старшего сына. Его он тоже выкрал и угрожал сбросить со скалы, потом сел пьяным за руль и спровоцировал ДТП, в котором пострадал мальчик, передает Telegram-канал «Mash на волне&quot;.
Мужчина тоже находится в больнице. У его палаты охрана.
»В настоящее время установлен ряд противоправных деяний в отношении матери мальчика со стороны ее супруга«, - говорится на сайте СУ СКР по региону.
Следователи и сотрудники прокуратуры начали проверку.
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