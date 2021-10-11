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Происшествия
Убившая себя и малолетних детей супруга военнослужащего оставила предсмертную записку
11 октября, 2021 13:49
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
34-летняя москвичка, выпрыгнувшая из окна 19-го этажа с двумя детьми, оставила предсмертную записку. Она пояснила, что не может сохранить жизнь детям, поскольку им придется страдать в «тяжелом, угрюмом мире».
Также женщина написала, что если бы малыши остались жить, спустя время, у них бы начались серьезные проблемы с психикой, а допустить этого она не может. К тому же, по её мнению, никто не способен воспитать детей - ни отец семейства, ни её родители, передает РЕН ТВ.
Напомним, инцидент произошел в столице на Левобережной улице. Одному из малышей было всего четыре года, второму - один месяц. Выяснилось, что женщина была замужем за военнослужащим.
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