После убийства школьника в Махачкале СК возбудил дело против директора, его зама и главы ЧОП
Следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность» в отношении директора махачкалинской школы №51, где 11 октября 15-летний учащийся пырнул насмерть ножом своего оппонента, и в отношении заместителя директора по воспитательной работе. Об этом сообщили в СУ СКР.
Кроме того, известно, что возбуждено дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» против начальника ЧОП, в задачи которого входило сохранять порядок в общеобразовательном учреждении.
Против убившего школьника юноши тоже возбудили дело — по статье «убийство».
«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», - передает пресс-служба СУ СКР.
Ранее сообщалось о том, что в дагестанской школе старшеклассники напали на журналиста после убийства учащегося.