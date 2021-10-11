В школе Махачкалы девятиклассник убил ученика ножом и старшеклассники напали на журналистов
В школе № 51 Махачкалы девятиклассник смертельно ранил ножом ученика. После убийства старшеклассники избили прибывших на место убийства журналистов.
Сразу о двух инцидентах в школе сообщил Telegram-канал «Подъем». По его данным, 15-летний школьник во время ссоры ударил другого учащегося ножом. Он скончался в больнице.
Как выяснилось, дети часто конфликтовали. Подростка задержали. Он уверяет, что хотел лишь напугать соперника.
После убийства старшеклассники напали на оператора телерадиовещательной компании «Дагестан» Гаджи Магомедова. Он доставлен в больницу с многочисленными гематомами. Предварительно, детей «взбесило», что журналисты пытались поработать на месте трагедии.
Ранее бывший ученик Ильназ Галявиев расстрелял детей в казанской гимназии. После нападения рассказали о семье стрелка.