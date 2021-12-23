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Следствие
После пресс-конференции Владимира Путина начали возбуждаться уголовные дела
23 декабря, 2021 21:02
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Kremlin Pool/Global Look Press
Первые уголовные дела начали возбуждать сразу после пресс-конференции президента России Владимира Путина.
После жалобы о перебоях с поставками угля в некоторых районах Алтайского края возбуждено уголовной дело о халатности.
По данным следствия, в Локтевском районе произошли перебои с поставками угля для населения. Жители неоднократно жаловались на холод в домах. Однако власти не решили своевременно вопрос по теплоснабжению.
Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки. По итогам следствия будет дана оценка действий представителей региональных властей, пишут «Известия».
Владимир Путин не за кем «не следит» с тех пор, как перестал быть директором ФСБ.
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