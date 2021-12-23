Новости – Политика
Политика
Владимир Путин не за кем «не следит» с тех пор, как перестал быть директором ФСБ
23 декабря, 2021 16:26
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин не за кем «не следит» с тех пор, как перестал быть директором ФСБ. Об этом рассказал российский лидер в ходе большой пресс-конференции.
Отвечая на вопрос, следит ли Путин за творчеством блогеров, российский лидер ответил, что ни за кем не следит с тех пор, как перестал быть директором ФСБ.
Путин также пояснил, что свободного времени у него практически нет. Но спортивную форму он поддерживает, поскольку это необходимо для работы в таком напряженном графике.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости