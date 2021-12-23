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Политика
Владимир Путин прояснил будущее Донбасса
23 декабря, 2021 15:09
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Kremlin Pool/Global Look Press
Будущее Донбасса должны определить люди, живущие на этой территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
По словам Путина, Россия не может решать за жителей Донбасса их судьбу.
Россия может быть только посредником в создании наилучших условий для определения будущего Донбасса, добавил российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта, пишет «ПолитЭксперт».
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