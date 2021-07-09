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Следствие
Полицейский начальник готовил убийство бизнесмена
9 июля, 2021 02:27
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В отношении начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск началась служебная проверка.
Проверяется его возможная причастность к противоправной деятельности. Речь идет о генерал-лейтенанте полиции Викторе Паукове. Он задержан.
Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя, сообщает телеканал «360».
Ранее в отношении участкового поселка городского типа Провидения в Чукотском автономном округе России было заведено уголовное дело. Он избивал задержанных и запирал их в самодельной клетке.
Ранее по теме: На Чукотке сельский полицейский избивал задержанных и запирал их в самодельной клетке
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