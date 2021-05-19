На Чукотке сельский полицейский избивал задержанных и запирал их в самодельной клетке

Следствие

СК возбудил уголовное дело в отношении участкового поселка городского типа Провидения в Чукотском автономном округе России. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следователей, инциденты происходили в течение всего прошлого года. Самый тяжкий из них случился 9 сентября. В этот день он запер в самодельной металлической клетке 21-летнюю девушку. Причем участковый даже не скрывал свое приспособление для удержания задержанных, оно стояло в коридоре сельского пункта полиции. Однако лишь на незаконном лишении свободы девушки дело не закончилось – сотрудник правопорядка избил ее.

Позже выяснилось, что не только 21-летняя стала «заложником» полицейского. Данной пытке подверглись еще двое граждан – 34-летняя женщина, а также 21-летний молодой человек. Применялись ли в отношении них насильственные действия, в региональной пресс-службе СК не сообщают. Расследование продолжается.

Ранее в СК самыми опасными людьми Петербурга называли «агрессивно настроенных неудавшихся бизнесменов» и детей.