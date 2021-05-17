СК назвал опаснейшими людьми Петербурга «агрессивно настроенных неудавшихся бизнесменов»

Политика

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин расставил все точки над «i» в вопросе состава участников несогласованных акций. В частности, он объяснил, кто именно выходил на митинги в Санкт-Петербурге и раскачивал лодку политстабильности в городе.

Так, по его словам, костяк участников апрельской несанкционированной акции в Северной столице в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального состоял из тунеядцев, школьников, которым просто нужна «движуха», и приезжих из других регионов граждан (в основном, из Псковской, Архангельской и Новгородской областях). Бастрыкин подчеркнул, что из субъектов страны обычно «прибывают довольно зрелые люди, чаще всего неудавшиеся бизнесмены, они агрессивно настроены», передает РИА Новости.