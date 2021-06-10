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Следствие
Петра Порошенко в принудительном порядке доставят на допрос
10 июня, 2021 11:18
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poroshenko.petro/ vk.com/Global Look press
Бывшего президента Украины Петра Порошенко в принудительном порядке доставят на допрос в Госбюро. Разрешение выдал Печерский районный суд Киева.
Порошенко проходит в качестве свидетеля по делу о перемещении через украинскую границу 43 картин всемирно известных художников.
Бывшего украинского президента принудительно доставят на допрос 10 июня, поскольку он игнорирует приглашения, пишет ТАСС.
Петру Порошенко понравилось «долгожданное» приглашение Владимира Зеленского в Белый дом.
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