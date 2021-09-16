Петербургский суд перенёс заседание по рассмотрению жалобы на приговор историку Соколову
Городской суд Санкт-Петербурга отложил заседание по рассмотрению жалобы на приговор историку Олегу Соколову на 23 сентября. По решению суда первой инстанции, Соколову дали за убийство аспирантки 12,5 года колонии.
«Дата судебного заседания – 23 сентября, 14:30 мск», – объявила судья.
Сегодня было завершено судебное следствие, суд решил перейти к прениям сторон. Исследовать доказательства по уголовному делу повтороно, привлекать к делу общественного защитника по требованию Соколова и проводить историку ещё раз психиатрическую экспертизу суд отказался. При этом, в суде решили приобщить к материалам дела документы от защиты. По мнению историка Соколова, в длительном сроке заключения, назначенном судом первой инстанции, виноваты журналисты.
В ноябре 2019 года бывшего сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и кавалера ордена Почетного легиона Олега Соколова задержали с человеческими останкими, которые он хотел вышвырнуть в реку Мойку. Следствие выяснило, что это было тело бывшей любовницы Соколова, аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов убил женщину из обреза в своей квартире во время бытовой ссоры на почве ревности, после чего разрубил тело и пытался утилизировать останки.
В декабре 2020 года Соколова к 12 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Защита Соколова борется за отмену приговора и новое рассмотрение дела. По мнению адвоката историка, он совершил убийство в состоянии аффекта, это означает, что можно снизить срок наказания. За хранение оружие можно назначить условный срок, считает защита.