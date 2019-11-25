Скандальное дело расчленителя ушло в центральный СК

Уголовное дело доцента СПБГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, передано в центральный аппарат СК РФ.

«Уголовное дело передали в центральный аппарат», — заявил адвокат историка Александр Почеув ТАСС.

В ГСУ СК РФ по Петербургу информацию о передаче скандального дела комментировать отказались.

Напомним, историк застрелил девушку, с которой состоял в романтических отношениях, во время бытовой ссоры 8 ноября. Соколова задержали, когда он на следующий день пытался утопить в Мойке отпиленные руки Анастасии.

В квартире нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября профессора арестовали.

Похороны 24-летней Анастасии Ещенко состоялись 24 ноября в родной станице.

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