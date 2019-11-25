Скандальное дело расчленителя ушло в центральный СК
Уголовное дело доцента СПБГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, передано в центральный аппарат СК РФ.
«Уголовное дело передали в центральный аппарат», — заявил адвокат историка Александр Почеув ТАСС.
В ГСУ СК РФ по Петербургу информацию о передаче скандального дела комментировать отказались.
Напомним, историк застрелил девушку, с которой состоял в романтических отношениях, во время бытовой ссоры 8 ноября. Соколова задержали, когда он на следующий день пытался утопить в Мойке отпиленные руки Анастасии.
В квартире нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября профессора арестовали.
Похороны 24-летней Анастасии Ещенко состоялись 24 ноября в родной станице.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!