Новости – Следствие
Следствие
Пермского стрелка в инвалидной коляске арестовали на два месяца прямо в больнице
14 октября, 2021 13:53
1 мин
1 мин
Скриншот видео
Студенту Тимуру Бекмансурову, убившему 6 человек в пермском вузе, избрали меру пресечения. Его арестовали на 2 месяца прямо в больнице.
В Пермскую краевую больницу прибыл судья Дзержинского районного суда. Заседание началось в 12:00, уточняет Telegram-канал Mash.
На выездном судебном заседании было принято решение арестовать Бекмансурова на 2 месяца. Стрелок согласен с арестом.
Ранее сообщалось, что пермскому стрелку предъявили обвинение в массовом убийстве. Его реакцию раскрыл глава СКР Александр Бастрыкин.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости