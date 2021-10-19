Перевязанные георгиевскими лентами строительные мешки на Алтае привлекли внимание СК
На Алтае следователи приступили к доследственной проверке после публикаций в СМИ сведений о «нецелевом» использовании георгиевских ленточек. Об осквернении символа Победы ранее сообщила в Instagram пользователь kulnevagalina.
Она опубликовала в социальной сети фотографии строительных мешков с песком, перевязанных лентами.
«Нам не нужно войны и экспансии, мы сами уничтожаем свою честь и гордость», - написала женщина в своем аккаунте.
Следователи уточнили, что инцидент произошел при ремонте здания, расположенного на улице П. Сухова, дом 2 в Горно-Алтайске.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - уточнили в пресс-службе регионального СКР.
Напомним, ранее в Миассе бомжа арестовали на два месяца за то, что он хотел высушить носки, но случайно повредил мемориал «Вечный огонь».