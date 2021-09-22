«Неповиновение полиции»: омского депутата арестовали на 10 суток за отказ прекратить съемку
Депутата Омского городского совета Дмитрия Петренко арестовали на 10 суток. Всё дело в том, что его попросили не снимать на избирательном участке, но он решил играть по своим правилам.
Политика привлекли к ответственности по административной статье «Неповиновение полиции». Суд посчитал «неповиновением» отказ выключить камеру по требованию силовика.
В Telegram-канале Петренко назвали арест депутата судебным прецедентом.
«В следующий раз будьте аккуратней, когда захотите, например, запечатлеть себя с бюллетенем на избирательном участке», — говорится в Telegram-канале.
Петренко считает, что теперь снимать разрешат только наблюдателям и сотрудникам СМИ.
Заседание длилось 6,5 часов, еще три часа судья обдумывал решение.
Ранее в Беларуси арестовали на три месяца активиста, который отказался свидетельствовать на суде против блогеров.