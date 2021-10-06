Мужа Марины Раковой Артура Стеценко заподозрили в хищении 9 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал до 5 декабря мужа экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой Артура Стеценко. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Защита будет обжаловать постановление об аресте, передаёт «РИА Новости».
Следствие считает, что Стеценко был фиктивным сотрудником Фонда новых форм развития образования (ФНФРО). С 2017 по 2019 год Стеценко получил более 9 млн рублей под видом зарплаты – в компанию его устроила тогдашний директор Марина Ракова.
Марина Ракова является фигурантом уголовного дела о хищении более 50 млн рублей. Предположительно, она забрала деньги, предназначавшиеся для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего», из бюджета ФНФО. За это ей грозит 10 лет тюрьмы. Вину Марина Ракова не признаёт.
Сбербанк уволил Ракову с поста вице-президента Сбербанка 4 октября.