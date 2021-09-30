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Следствие
Мосгорсуд арестовал менеджеров Сбера по делу вице-президента банка
30 сентября, 2021 23:42
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Тверской суд Москвы арестовал трёх человек, причастных к уголовному делу Марины Раковой. Среди них управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин, управляющий директор дивизиона Евгений Зак, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.
Вице-президент банка Марина Ракова является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Предполагается, что она фальсифицировала контракты во время работы в должности заместителя министра просвещения в 2019 году.
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