«Шанинка» проводит проверку из-за дела вице-президента «Сбера»
Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН, «Шанинка») совместно с полицией организовало проверку по факту заключения контрактов на исследования с «Фондом новых форм развития образования» (ФНФРО), которым руководила вице-президент Сбербанка Марина Ракова.
Ранее источник «РИА Новости» рассказал, что вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в мошенничестве с госконтрактами 2019 года в сфере образования во время её работы замом министра просвещения. СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В её квартире, а также на рабочих местах всех сотрудников Сбербанка провели обыски. Ракову допросили сотрудники МВД. Ущерб от её действий следствие оценивает в 50 млн рублей.
Позже стало известно, что в деле фигурирует «Шанинка», которая была подрядчиком реализации госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Фальсификация была выявлена на экспертизе.