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Марине Раковой предъявили обвинение в хищении 50 млн рублей из госбюджета. СК просит арестовать её
7 октября, 2021 15:07
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edu.gov.ru/via Globallookpress.com
Бывшему заместителю министра просвещения РФ, вице-президенту «Сбербанка» Марине Раковой предъявили обвинение. Ей вменяют хищение из государственного бюджета свыше 50 миллионов рублей (мошенничество в особо крупном размере).
Кроме того, Тверской суд получил от Следственных органов прошение арестовать Ракову, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что экс-замглавы ведомства сидит в настоящее время в двухместном ИВС. Она не признает вину и уверяет, что сама пришла к правоохранительным органам.
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