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Следствие
Маньяки в России сняли с лица маску «нормальных» — у них появилась новая отличительная черта
15 октября, 2021 13:19
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Чаще всего маньяками в России становятся не женатые, примерные семьянины, в шкафу которых ранее обнаруживали скелеты, а холостые рецидивисты. Такое мнение выразил экс-консультант Главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин.
По его словам, еще в СССР маньяки носили маску «нормальных», однако анализируя происшествия, случающиеся в наше время, эксперт приходит к противоположному мнению.
«Большинство — это раннее судимые, ведущие маргинальный образ жизни, не женаты», - подчеркнул экс-консультант, добавив, что в большинстве случав маньяки совершают преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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