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Происшествия
На Кубани из психбольницы сбежали трое пациентов. Один из них убил человека
13 октября, 2021 16:39
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Из психиатрической лечебницы №1 в Краснодаре сбежали три пациента. Один из них находился в больнице на принудительном лечении по решению суда - он совершил убийство.
О случившемся силовики узнали сегодня утром, 13 сентября. Известно, что беглецы перепили оконную решетку и оказались на воле. Одного из них полицейские уже схватили, он находился у себя дома в поселке Яблоновский в Адыгее.
Остальных пока не удалось поймать, передает «360».
Ранее в Бурятии из психдиспансера сбежали сразу пятеро осужденных.
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