Литовские военнослужащие оставили американских солдат без сухпайков
Военнослужащих, работавших на полигоне литовской армии в Швенченском районе, обвинили в краже сухих пайков для американских солдат. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
В материалах проведенного специалистами расследования говорится, что двое военнослужащих и командир роты обвиняются в краже, злоупотреблении, взяточничестве и подкупе. Еще четверым солдатам предъявили обвинения в краже и злоупотреблении. Кроме того, под подозрение попали двое сотрудников полигона, работавших по трудовому договору – они также обвиняются в краже.
Сообщается, что было похищено не менее одной тысячи 176 коробок, в которых находились свыше 14 тысяч сухих пайков, предназначенных для солдат батальона Сухопутных войск Соединенных Штатов Америки, размещенных в Литве. По предварительным данным, ущерб составил свыше 121 тысячи евро.
«Подозревается, что военные воспользовались своим положением и вывезли из ангара на служебных автомобилях хранящиеся на полигоне пайки американских солдат и продали их другим лицам», – говорится на сайте литовской прокуратуры.
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