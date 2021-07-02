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Происшествия
СК возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства мэра Коломны
2 июля, 2021 13:43
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Следователи возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства» после обнаружения мэра Коломны Дениса Лебедева мертвым. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.
Напомним, 46-летнего главу города нашли с огнестрельным ранением в его собственной квартире. Сотрудники СК сразу же назвали предварительную причину смерти – самоубийство. В настоящее время криминалисты выясняют обстоятельства случившегося, передает РИА Новости.
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