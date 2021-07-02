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Происшествия
Мэра Коломны нашли мертвым у себя в квартире. Силовики утверждают - самоубийство
2 июля, 2021 12:27
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Pixabay
Умер 46-летний мэр Коломны Денис Лебедев. Смерть наступила в результате огнестрельного ранения.
Тело нашли в квартире. Предварительная причина - самоубийство. Об этом РИА Новости и РБК сообщили источники в правоохранительных органах.
По данным Telegram-канала LIFE SHOT, перед суицидом политик стал сильно выпивать. Это длилось несколько дней.
Коломна для Лебедева - родной дом. Он окончил здесь педагогический институт. Лебедев возглавил округ в октябре 2017-го. До этого был депутатом Московской областной думы.
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