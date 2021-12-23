«Кто их учил?»: Артемий Лебедев раскритиковал назначивших проверку следователей
Дизайнер Артемий Лебедев ответил на приглашение Следственного комитета России явиться в отдел для дачи объяснений из-за поста о святых мощах. В ответе он раскритиковал следователей и дал им совет.
Лебедев опубликовал свой ответ в Telegram. В посте Лебедев интересуется, в каком законе прописаны святые мощи и «как определяется святость»?
Он раскритиковал работников Следственного комитета, которые присылают запросы. «Кто их учил?» - спрашивает дизайнер.
«Дорогой Следственный комитет! Засунь себе в ж*** все мощи всех святых на свете...», - заканчивается пост.
17 декабря Лебедев опубликовал в соцсетях сообщение, в котором осудил поклоняющихся мощам верующих. Он заявил, что все святые - «обычные алкаши». Следственный комитет начал проверку на предмет оскорбления чувств верующих.