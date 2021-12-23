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Следствие
Ведомство Бастрыкина проверяет Артемия Лебедева после слов про «коробку с перхотью Сергия Радонежского»
23 декабря, 2021 11:01
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Anton Belitsky/Global Look Press
Скандальный пост дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых не остался без внимания Следственного комитета России. Ведомство Александра Бастрыкина начало проверку о возможном оскорблении чувств верующих.
В посте, который был опубликован 17 декабря в Telegram-канале, Лебедев раскритиковал людей, поклоняющихся мощам. Дизайнер удивился, почему люди выстраиваются в очередь, чтобы «приложиться к коробке с перхотью Сергия Радонежского».
Лебедев утверждает, что «при жизни все святые были обычными алкашами и разной степени крупности начальством».
Дизайнеру могут грозить штраф, принудительные работы или лишение свободы сроком до года. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
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