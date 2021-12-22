Кровавый след девяностых: следователи предъявили обвинение «связанному» с ОПГ ректору
Следствие предъявило обвинение задержанному ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову. За ним тянется кровавый след девяностых.
60-летнего Гафурова обвиняют по двум пунктам статьи «Убийство» Уголовного кодекса РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Следствие полагает, что Гафуров был подстрекателем к убийству.
Напомним, ректора одного из старейших вузов России, основанного Александром I, задержали накануне московские МВД и ФСБ. Источник в правоохранительных органах рассказал, что Гафурова «сдал» лидер одной из самых жестоких преступных группировок - Адыган Саляхов.
Гафуров 11 лет возглавлял КФУ. Он является кандидатом физико-математических наук и доктором экономических наук.