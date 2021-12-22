Кто «сдал» ректора Казанского университета? Источник в правоохранительных органах назвал имя
Источник в правоохранительных органах назвал имя человека, «сдавшего» ФСБ ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Напомним, по одной из версий, задержание связано не с деятельностью вуза, а с заказным убийством в 1990-е годы.
Гафурова задержали из-за показаний лидера одной из самых жестоких группировок 90-х Адыгана Саляхова. Об этом пишет Lenta.ru.
Группировка Саляхова - крупнейшее преступное сообщество, действовавшее в Татарстане, Москве и на Украине в 90-е и начале 2000-х. На его счету более 20 убийств.
Лидера ОПГ этапировали в Казань и допросили. Он дал показания на Гафурова, рассказал источник.
Гафурова задержали по делу об убийстве депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова. Преступление было совершено 28 августа 1999 года.
В задержании Гафурова участвовали столичные МВД и ФСБ. Его перевезли в Москву.