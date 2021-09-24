«Грешен и виноват я»: найдена предсмертная записка совершившего суицид начальника пермского СК
Появились подробности ухода из жизни главы СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Как оказалось, он оставил предсмертную записку перед тем, как покончить с собой. Правда, в ней руководитель следкома решил не объяснять причину своего поступка, кроме того, не стал он прощаться с родными, близкими. Записка адресована Богу.
«Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного», - говорится в записке.
Известно, что начата доследственная проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства.
Ранее стало известно, что после кровавой бойни в Пермском университете глава СК РФ Александр Бастрыкин прилюдно «раздавил» Сарапульцева, чуть ли не обвинив его в случившейся трагедии в вузе. После совещания руководитель пермского СК пришел домой и совершил суицид. Кроме того, стало известно, что погибший ранее пытался покончить с собой – в прошлом году он уже писал записку подобного содержания, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.