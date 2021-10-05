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Следствие
Генпрокуратура проверит все учреждения ФСИН Саратовской области после видео с пытками заключенного
5 октября, 2021 15:41
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Генеральная прокуратура России тоже не смогла пройти мимо опубликованных правозащитным проектом Gulagu.net в Интернете видеозаписей с пытками, изнасилованиями и избиениями заключенных в туберкулезной больнице ФСИН №1 в Саратове.
Теперь, по требованию надзорного ведомства, проверки состоятся во всех учреждениях УФСИН региона. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. Специалисты собираются выяснить, не нарушаются ли права заключенных, передает «360».
Ранее в Сеть слили видеозапись, на которой видно, как в саратовской больнице УФСИН заключенного насилуют шваброй. Ситуацию прокомментировали в Кремле.
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