ФСБ предотвратила серию взрывов в людны местах Москвы
ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Об этом 5 июля сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
Сообщается, что двое террористов задержаны, еще шестеро ликвидированы. Боевики международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) готовили взрывы самодельных бомб в людных местах Москвы.
Напомним, о ликвидации задержаниях злоумышленников сообщалось на прошлой неделе, однако не уточнялось, что планировавшие преступления террористы были как-то с связаны между собой. Также не раскрывалось, как именно они планировали провести теракты.
По данным ФСБ, в Москве предотвращено два теракта, оба подозреваемых задержаны. В Астраханской области и Кабардино-Балкарии ликвидированы шестеро участников террористической организации.
При обыске были изъяты принадлежавшие террористам самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранаты, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также религиозно-экстремистская литература, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Сливавшего» информацию о полетах российской военной авиации крымчанина задержала ФСБ.