Экс-главе МВД Калмыкии предложили купить должность губернатора Чукотки за 4 млн долларов
Экс-министру внутренних дел Калмыкии Тимофею Сасыкову предложили стать губернатором Чукотки. Правда, способ выдвижения на пост главы региона немного отличался от общепринятого — чтобы получить заветное кресло, бывшему главе ведомства нужно было заплатить всего лишь четыре миллиона долларов.
С любопытным известием о продаже должности к Сасыкову обратились трое мужчин, представившиеся сотрудниками ФСБ. Бывший начальник МВД тут же согласился и сообщил об афере настоящим силовикам. Мошенников решили схватить с поличным.
Встреча состоялась недалеко от здания ФСБ на Лубянке. Как только Сасыков передал псевдоправоохранителям так называемый аванс в размере одного миллиона, их тут же повязали. Часть средств была поддельной. Против продавцов возбудили уголовное дело о мошенничестве, передает Telegram-канал Baza.
Ранее экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой предъявили обвинение в хищении свыше 50 миллионов рублей из госбюджета.