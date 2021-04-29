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Для Алексея Навального оказалось мало двух уголовных дел. Завели третье. Ему грозит до 4 лет

Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 12:36
1 мин
Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 12:36
1 мин
фото: пресс-служба Могорсуда
фото: пресс-служба Могорсуда

Алексею Навальному грозит новый срок до четырех лет. На этот раз на него завели дело за «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

Согласно материалам дела, отсиживающий срок Навальный проходит подозреваемым по уголовному делу о создании НКО, посягающей на права граждан, сообщает телеграм-канал «Mash».

Вместе с оппозиционером по делу проходят его коллеги Леонид Волков и Иван Жданов. Все это происходит на фоне признания экстремистискими организациями штабов Навального.

В связи с этим Волков ранее объявил о роспуске штабов по всей стране, так как после признания их экстремистискими все работающие там, а также сотрудничающие с штабамимогут получить уголовные сроки.

Ранее «Русская планета» поговорила о состоянии Алексея Навального с членом Общественной палаты Марией Бутиной, посетившей оппозиционера в тюрьме.

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