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«Демонстративно-шантажное поведение»: заключенные ИК-2 Ангарска объявили голодовку из-за пыток
14 сентября, 2021 10:25
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look
В Иркутской области заключенные исправительной колонии №2 в Ангарске объявили голодовку. Таким образом пятеро осужденных выразили протест против издевательств и пыток, с которыми им приходится сталкиваться.
Известно, что сотрудники ГУ ФСИН по региону сообщили о случившемся в прокуратуру. Теперь надзорному ведомству придется провести проверку в колонии. К слову, в исправительном учреждении данный жест заключенных всерьез не воспринимают. Считают, что это «демонстративно-шантажное поведение».
Напомним, голодовку объявили пятеро осужденных 10 сентября. Кроме того, они перестали выполнять требования сотрудников исправительного учреждения, передает ТАСС.
Ранее в Иркутской колонии подменили заключенного для беседы с адвокатом.
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