Белорусского пенсионера оштрафовали за «оппозиционный» забор

Следствие

Белорусского пенсионера оштрафовали за бело-красно-белый забор. Административная комиссия Гомельского райисполкома взыскала с мужчины 435 рублей.

По словам мужчины, сам он в рассмотрении протокола участвовать не смог, поскольку его уведомили об этом за пол дня до разбирательства.

Как следует из протокола, пенсионер оштрафовали за произвольное перекрашивание забора в незарегистрированную символику. Теперь мужчина пытается выяснить, в какой цвет можно красить свой забор и каким нормативным актом это регламентируется, пишет Naviny.by.

Голландец на велосипеде хотел попасть в Беларусь «за лучшей жизнью». Однако у мужчины что-то пошло не так.