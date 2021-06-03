Банк ВТБ потерял свыше 95 млн рублей из-за ушлого клиента
Перед судом предстанет житель Тулы, ставший по «счастливой случайности» миллионером. Мужчина воспользовался технической ошибкой мобильного приложения Банка ВТБ и перевел на свой счет свыше 95 миллионов рублей, принадлежащих банку.
Как отметили в судебном департаменте Тульской области, клиент кредитной организации провел 220 операций по зачислению средств на свою банковскую карту. Таким образом он всего за сутки обогатился на 95 миллионов 244 тысячи 570 рублей. Однако радоваться «удачному» повороту судьбы пришлось не долго. Теперь его обвиняют в краже в особо крупном размере и в легализации (отмывании) денег, приобретенных преступным путем
Примечательно, что получив деньги, мужчина тут же принялся их тратить — накупил себе разной недвижимости. Известно, что он уже вернул банку около 40 миллионов рублей.
Заседание состоится 3 июля, передает РИА Новости.
Ранее стало известно о хищении свыше 1,7 миллиардов рублей на новый модуль для МКС.