Следствие
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Следствие
Русская планета
Следствие

Похищены более 1,7 млрд рублей на новый модуль для МКС

Артем Денисов
26 мая, 2021 04:30
1 мин
Артем Денисов
26 мая, 2021 04:30
1 мин
Roscosmos/via Globallookpress.com
Roscosmos/via Globallookpress.com

Восемь человек, среди которых оказался бывший генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев, похитили и отмыли более 1,7 млрд рублей.

Эти средства были выделены на научно-энергетический модуль, который планировалось установить на Международную космическую станцию. Как выяснилось в ходе следствия, фигуранты отмыли деньги в Гонконге и ОАЭ, где закупались комплектующие для модуля, пишет «Коммерсант».

В 2012 году между РКК «Энергия» и «Роскосмосом» был заключен госдударственный контракт на создание научно-энергетического модуля. Его стоимость оценивается в 15 млрд рублей. Он необходимо для снабжения российского сегмента МКС электричеством и для проведения научных экспериментов.

Поделиться
ТЕГИ
Космос
Роскосмос
МКС
Хищение бюджетных средств
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!