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Следствие
Похищены более 1,7 млрд рублей на новый модуль для МКС
26 мая, 2021 04:30
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Roscosmos/via Globallookpress.com
Восемь человек, среди которых оказался бывший генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев, похитили и отмыли более 1,7 млрд рублей.
Эти средства были выделены на научно-энергетический модуль, который планировалось установить на Международную космическую станцию. Как выяснилось в ходе следствия, фигуранты отмыли деньги в Гонконге и ОАЭ, где закупались комплектующие для модуля, пишет «Коммерсант».
В 2012 году между РКК «Энергия» и «Роскосмосом» был заключен госдударственный контракт на создание научно-энергетического модуля. Его стоимость оценивается в 15 млрд рублей. Он необходимо для снабжения российского сегмента МКС электричеством и для проведения научных экспериментов.
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