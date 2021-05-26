Похищены более 1,7 млрд рублей на новый модуль для МКС

Следствие

Восемь человек, среди которых оказался бывший генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев, похитили и отмыли более 1,7 млрд рублей.

Эти средства были выделены на научно-энергетический модуль, который планировалось установить на Международную космическую станцию. Как выяснилось в ходе следствия, фигуранты отмыли деньги в Гонконге и ОАЭ, где закупались комплектующие для модуля, пишет «Коммерсант».

В 2012 году между РКК «Энергия» и «Роскосмосом» был заключен госдударственный контракт на создание научно-энергетического модуля. Его стоимость оценивается в 15 млрд рублей. Он необходимо для снабжения российского сегмента МКС электричеством и для проведения научных экспериментов.