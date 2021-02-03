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Еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 15:13
1 мин
Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 15:13
1 мин
1
Sputnikvaccine.com

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» получила регистрационное удостоверение в Никарагуа. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Никарагуа стала 18-й страной в мире, одобрившей применение российской вакцины. Решение об использовании российского препарата было принято на основании результатов клинических исследований «Спутника V» в России, без проведения дополнительных испытаний на территории Никарагуа, сообщает телеграм-канал «RT».

«Спутник V» «шагает» по планете. Российская вакцина «пришла» в Северную Америку.

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общество
коронавирус
вакцина
Спутник V
Никарагуа
1 мин
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