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Еще одна страна закупит российскую вакцину

Дмитрий Байков
3 ноября, 2020 11:29
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фото: Minzdrav.gov

Аргентина купит 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила газета VOZ.

Сообщается, что первую партию (15 млн доз) южноамериканская республика закупит в конце текущего года, а оставшиеся 10 млн доз будут поставлены в начале 2021 года, пишет ТАСС.

Вакцина «Спутник V» была разработана в НИЦ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19.

Позже станет ясно, каков будет срок действия препарата, сейчас известно, что вакцина обеспечит человеку иммунитет минимум на один год. Об этом ранее в интервью «Русской планете» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

темы
Россия
общество
коронавирус
вакцина
Аргентина
Спутник V
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