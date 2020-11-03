Еще одна страна закупит российскую вакцину
Аргентина купит 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила газета VOZ.
Сообщается, что первую партию (15 млн доз) южноамериканская республика закупит в конце текущего года, а оставшиеся 10 млн доз будут поставлены в начале 2021 года, пишет ТАСС.
Вакцина «Спутник V» была разработана в НИЦ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19.
Позже станет ясно, каков будет срок действия препарата, сейчас известно, что вакцина обеспечит человеку иммунитет минимум на один год. Об этом ранее в интервью «Русской планете» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.