Еще одна страна ведет настойчивые переговоры о покупке российской вакцины

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о переговорах с Россией о доступе к вакцине от коронавируса.

Венгрия надеется получить первые партии вакцины от COVID-19 в декабре текущего года или январе 2021 года. В настоящее время ведутся переговоры о возможных поставках препарата с Россией и Китаем.

По словам премьер-министра, в случае, если удастся получить российскую и китайскую вакцину, в Венгрии будет сразу несколько препаратов к весне будущего года, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что специалисты из США проявили интерес к российской вакцине «Спутник V». По словам главы департамента кардиологии центра «Маймонидес» Джейкоба Шани, данные, которые сообщили ученые из России «произвели огромное впечатление». Препарат в ходе клинических испытаний показал свою эффективность и безопасность.