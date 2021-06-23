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Наука и медицина
Вживление чипов в мозг россиян: подробности
23 июня, 2021 01:31
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pixabay.com
Российские власти опровергли разработку программы по вживлению чипов в мозг человека.
Как сообщили в пресс-служба Минобрнауки, федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», предполагавшая изучение такой возможности, в России не разрабатывается. Причина - отсутствие финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства России было принято решение о нецелесообразности её разработки, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что на финансирование программы до 2030 года необходимы 54 млрд рублей. Предполагалось, что вживленный чип позволит управлять различными процессами при помощи электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления.
Ранее по теме: Стало известно о намерении властей РФ вживлять чип в мозг граждан. Процесс уже запущен
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