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Наука и медицина
Вторая российская вакцина от коронавируса одобрена за рубежом
7 июля, 2021 03:50
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Регулятор Венесуэлы одобрил использование вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» российского производства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу управления санитарного регулирования Национального института гигиены страны Александру Эрнандеса.
По ее словам, данный препарат безопасен и пригоден для применения населением. В настоящее время власти ждут начала поставок.
Соглашение о поставке «ЭпиВакКороны» в Венесуэлу было заключено в рамках ПМЭФ.
Напомним, после того, как в Новосибирске запустили количественный анализ на антитела, врачи сделали вывод о «сроках действия» российских вакцин от COVID-19. По наблюдениям, «Спутник V» действует не менее двух месяцев, а «ЭпиВакКорона» вообще не защищает от коронавируса.
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