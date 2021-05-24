ВОЗ предрекла появление ещё одного смертоносного вируса вслед за COVID

Наука и медицина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус предрек появление в мире ещё одного смертоносного вируса, опаснее COVID-19. По его мнению, это неизбежно — результат эволюции.

«Вирус потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний SARS-CoV-2», — сообщил он.

Глава ВОЗ отметил, что в настоящее время человечеству не удаётся побороть коронавирусную инфекцию по одной простой причине — все дело в разрозненности. Государства не делятся друг с другом информацией, ресурсами и технологиями, что приводит к одним и тем же ошибкам, передает телеканал «360».

Ранее стало известно о том, что пожилым людям порекомендовали получать не две дозы вакцины против коронавирса, а три.