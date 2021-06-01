ВОЗ обнародовала новые названия выявленных разновидностей COVID-19 на фоне критики
Мутации коронавируса из разных стран отныне будут обозначаться буквами греческого алфавита. Соответствующее решение приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), чтобы не возникало поводов для дискриминации государств.
Первые четыре буквы достались штаммам COVID-19 из Великобритании, Южной Африки, Бразилии и Индии. Они получили названия «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта».
Решение о новой маркировке принято после обсуждения со специально созванной группой ученых, говорится на сайте организации. Эта практика призвана заменить тенденцию названия штаммов по стране, в которой была выявлена мутация.
В ВОЗ считают, что необходимо использовать «легко произносимые и не стигматизирующие ярлыки». Прежние буквенно-цифровые обозначения критиковали.
Ранее ВОЗ предрекла появление еще одного смертоносного вируса после COVID-19.