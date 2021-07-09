ВОЗ «лишила» Россию собственного штамма коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не будет называть штамм коронавируса АТ.1, который впервые был выявлен в России, «российским» и не рекомендует использовать такое наименование. Ни один из вариантов COVID-19 не должен носить имя какого-либо государства, поскольку это ведет к «стигматизации» страны, которая выявила новый штамм и сообщила о нём мировому сообществу. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ в ответ на запрос СМИ.
Пресс-служба подтвердила, что организация отслеживает вариант АТ.1 и включила его в лист дальнейшего мониторинга. При этом называть АТ.1«российским вариантом» ВОЗ не рекомендует.
«Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них«, — отметили в ВОЗ.
«ТАСС» отмечает, что отдельного названия, по аналогии со штаммами «дельта», «альфа» и другими, АТ.1 пока не получил. Помимо него в мониторинговом списке ВОЗ значится еще 14 различных вариантов без индивидуальных названий.
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