Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пришли к важному соглашению

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране будет построен завод, на котором будет производиться российская вакцина от коронавируса. Соответствующие договоренности были достигнуты совместно с президентом России Владимиром Путиным, сообщил казахский президент на своём сайте.

«Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект», — заявил глава Казахстана.

Неделей ранее президенты двух стран уже проводили телефонные переговоры, в рамках которых договорились усилить сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, отмечает «РБК».

Ранее стало известно, что для российских больниц в РФ придумали новые правила выписки переболевших COVID-19.