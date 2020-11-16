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Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пришли к важному соглашению

Антон Мельников
16 ноября, 2020 17:31
1 мин
akorda.kz
akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране будет построен завод, на котором будет производиться российская вакцина от коронавируса. Соответствующие договоренности были достигнуты совместно с президентом России Владимиром Путиным, сообщил казахский президент на своём сайте.

«Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект», — заявил глава Казахстана.

Неделей ранее президенты двух стран уже проводили телефонные переговоры, в рамках которых договорились усилить сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, отмечает «РБК».

Ранее стало известно, что для российских больниц в РФ придумали новые правила выписки переболевших COVID-19.

темы
Владимир Путин
Казахстан
коронавирус
вакцина
Касым-Жомарт Токаев
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