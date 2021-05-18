Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой вакцины от COVID-19

Наука и медицина

Президент РФ Владимир Путин сделал важное заявление – оно напрямую связано с российскими методами борьбы против новой коронавирусной инфекции. Как оказалось, в скором времени в стране будет запущена в оборот четвертая вакцина от COVID-19.

Он напомнил, что российским ученым удалось разработать три препарата против вируса, «скоро будет запущена в оборот четвертая», однако когда именно это событие случится, лидер РФ пока решил не сообщать общественности. Также Путин добавил, что население стало активнее подключаться к вакцинации, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что президент Филиппин запретил местным жителям выбирать вакцину против коронавируса, которой им хотелось бы привиться.